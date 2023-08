L’épisode caniculaire se poursuit

Photo : YONHAP News

L’alerte canicule est maintenue depuis dix jours maintenant à travers le pays. Dans certaines villes comme Séoul, Incheon et Daegu, un phénomène de « nuit tropicale » a été observé dans la nuit de mercredi à jeudi, c’est-à-dire que le mercure n’est pas descendu sous la barre des 25°C. A Gangneung dans le nord-est du territoire, le thermomètre affichait même plus de 30°C.Cette vague de chaleur extrême devrait se poursuivre pendant encore certain temps, un vent du sud-ouest chaud et humide, alimenté par un nouveau typhon, soufflant sur la péninsule.Ce jeudi, les températures restent donc très élevées partout dans le pays : 35°C dans la capitale, 38°C à Gangneung et 36°C à Gwangju dans le sud. Des averses de l’ordre de 30 mm par heure sont aussi attendues.Le pays doit aussi se préparer à l’éventuel passage du cyclone Khanun.Face à une telle situation, aujourd’hui, le Premier ministre s’est rendu en personne sur un chantier de BTP du quartier Chang dans le nord de Séoul, et a inspecté la mise en œuvre des mesures de prévention des problèmes de santé liés à la chaleur. Avant ce déplacement, Han Duck-soo avait déjà ordonné au ministère de l’Emploi et du Travail de veiller au respect des précautions, afin de prévenir des pertes humaines et les accidents de travail causés par la canicule.Le chef du gouvernement a également visité la mairie de l’arrondissement de Dobong, où se trouve le quartier en question. Cette municipalité organise un programme dit « Sharecon », mot composé des termes anglais « share » et « air conditioner », qui signifient respectivement « partage » et « climatiseur ». Un projet selon lequel elle met à la disposition des habitants des espaces climatisés dans l’immeuble de la mairie.