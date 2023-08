Séoul participe à la prochaine conférence de paix pour l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Une nouvelle conférence internationale de paix pour l’Ukraine se tiendra ce week-end à Djedda en Arabie saoudite. De hauts responsables de la sécurité d’une trentaine de pays discuteront notamment des moyens pour restaurer la paix dans le pays envahi par la Russie.La Corée du Sud y enverra son conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Cho Tae-Yong. Sa présence à la réunion peut être interprétée comme l’élargissement de l’engagement diplomatique de Séoul dans le dossier ukrainien.En juin dernier, le Danemark a accueilli dans le plus grand secret une assise organisée par Kyiv et rassemblant plusieurs pays, pour discuter de l'établissement d'une paix durable. Le pays du Matin clair n’y a pas participé. Mais la donne a changé depuis la visite surprise de son président le mois dernier.Yoon Suk-yeol s’est alors entretenu avec Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont conclu « une initiative de paix et de solidarité », dans laquelle Séoul s’est engagé à jouer un rôle de facilitateur pour aider davantage de pays en développement à soutenir le prochain sommet pour la paix en Ukraine.