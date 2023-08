25e Jamboree Scout Mondial : le gouvernement se mobilise pour protéger les participants de la forte chaleur

Photo : KBS News

Le Premier ministre sud-coréen a demandé à la ministre de l'Egalité des sexes et de la Famille, co-organisatrice du 25e Jamboree Scout Mondial, de se rendre sur place et d'assurer la sûreté de chacun des 43 000 participants venus de 159 pays.En effet, lors de la cérémonie d'ouverture du 25e Jamboree Scout Mondial tenue hier, plus de 80 participants souffrant d’insolation ont été transportés à l'hôpital.Han Duck-soo a également ordonné au ministère de la Défense l'envoi immédiat de médecins militaires à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord, où se déroule ce rassemblement quadriennal. D’autres militaires seront également mobilisés pour construire davantage d'installations de commodité dont des cabines de douche.De son côté, le ministre de l'Administration publique et de la Sécurité, un autre co-organisateur de l'événement, a ordonné l'établissement et l'exécution immédiats de mesures de sécurité. Et ce, afin de prévenir au maximum les incidents du genre.Cette directive a été adressée non seulement au comité d'organisation de Jamboree et à la province de Jeolla du Nord, mais également au ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille, et à celui de la Culture, des Sports et du Tourisme.A cet effet, sur l'évaluation de la situation sur le terrain par les médecins, le programme devra être modifié ou réduit. Plus de véhicules d'urgence seront mobilisés et un centre médical ambulant dressé.Des installations anti-canicules existantes dont des aires de repos ombragées ou des corridors de tiges grimpantes, seront examinées pour assurer un bon fonctionnement. Des climatiseurs et des navettes supplémentaires vont aussi être mis à disposition.Un briefing sur la situation et les mesures prises aura lieu quotidiennement et de manière transparente.