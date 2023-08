GI en fuite au Nord : première réponse de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le commandement des Nations unies en Corée (UNC) a confirmé, selon la BBC, que la Corée du Nord avait récupéré le soldat américain Travis King qui s'est enfui au nord du 38e parallèle le 18 juillet dernier.Selon la chaîne britannique, l’UNC a fait cette confirmation en indiquant qu’il s’agissait de la première réponse de la part du pays communiste à la demande d’informations sur la localisation du militaire américain. Mais aucun détail n’a été dévoilé afin d’éviter de nuire aux efforts pour le rapatrier.Le porte-parole du Département d'Etat américain a annoncé mercredi, lors d’un briefing, que l’UNC dans la zone démilitarisée (DMZ) avait reçu un appel téléphonique de la part du Nord concernant cette affaire et que cet appel avait eu lieu au cours des dernières 48 heures. Cependant Matthew Miller a précisé qu’il ne s’agissait que d’une simple confirmation de la réception du message de l’UNC et qu’aucune communication significative n'avait été établie. Avant d’indiquer que le régime de Kim Jong-un était toujours muet devant les demandes de contacts des USA via leurs canaux diplomatiques.Travis King, détenu pendant près de deux mois en Corée du Sud pour des actes de violence, devait rentrer aux États-Unis le 17 juillet pour subir une sanction supplémentaire. Cependant, avant de monter à bord de l'avion il est parvenu à s'échapper à l'aéroport d'Incheon. Ensuite, en statut de civil, il s’est rendu illégalement au Nord, lors d’une visite guidée à Panmunjom.