Canicule : relèvement d’un cran du niveau d’action du centre de gestion des catastrophes

Photo : YONHAP News

La vague de fortes chaleurs continue de sévir en Corée du Sud. Afin de prévenir et de lutter contre ses conséquences, le gouvernement reste sur le qui-vive et a mis en place le « plan canicule ».Dans ce cadre, hier, le ministère de l’Intérieur a relevé d’un cran le niveau d’action de son centre de gestion des catastrophes, désormais à deux, sur une échelle qui en compte trois. Il a expliqué avoir pris cette mesure suite aux prévisions météo, selon lesquelles sur les trois prochains jours, la température ressentie sera supérieure à 35°C dans plus de 108 villes du pays. C’est en tout cas la première fois qu’une vigilance de ce niveau est de mise à cause de la chaleur.Mardi dernier, le ministère avait d’ores et déjà relevé son alerte canicule à son plus haut niveau pour la première fois en quatre ans. Il a également décidé de débloquer une enveloppe de six milliards de wons : trois milliards aux collectivités locales et les trois autres pour le 25e Jamboree scout mondial, qui se déroule en ce moment dans le pays.