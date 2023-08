Jamboree : tous mobilisés pour lutter contre la canicule

Photo : YONHAP News

Mercredi soir, lors de la cérémonie d'ouverture du Jamboree Scout Mondial, qui s’est tenu à Saemangeum, plus de cent participants ont présenté des symptômes d’épuisement dûs à la chaleur. La police et le service des secours publics d’urgence ont demandé l'interruption de l'événement, et certaines parties de la cérémonie ont été annulées.Rien qu'au cours de cette journée, les secouristes sont intervenus plus de 300 fois, dont les deux tiers pour des patients souffrant d’insolation.Finalement, le comité d'organisation du Jamboree a décidé de suspendre temporairement un grand nombre d'événements en extérieur. Le reste de la durée de la manifestation sera centré sur des activités nautiques et en intérieur, ainsi que des programmes d'expérience en collaboration avec la communauté locale. Le comité a également décidé de recevoir un soutien médical supplémentaire de la part des autorités militaires afin de faire face aux situations médicales d'urgence.Le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille, dont la chef est une co-organisatrice de cette manifestation, a présenté ses excuses pour les inconvénients et les perturbations lors de l’événement, causés par la vague de chaleur étouffante. La vice-ministre Lee Gi-sun a expliqué que la décision de tenir la Jamboree en août, le mois le plus chaud, avait été prise en concertation avec l'Association des scouts.Pour ce qui est des cas de coup de chaleur sur le site de la Jamboree, le président de la République Yoon Suk-yeol a ordonné de fournir des bus climatisés de grande taille où les jeunes pourraient se reposer même brièvement, ainsi que des camions réfrigérés et frigorifiques pour un approvisionnement illimité en eau fraîche.Le chef de l’Etat a également demandé d’améliorer immédiatement la qualité et la quantité des repas fournis aux scouts, ainsi que la mobilisation de tous les ministères pour résoudre rapidement les problèmes survenus sur le site.