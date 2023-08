Corée du Nord : Hwang Joon-kook rejette la responsabilité de la crise alimentaire sur le régime de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a organisé hier un débat public consacré à l’insécurité alimentaire causée par les conflits. L’ambassadeur de Corée du Sud auprès de l’organisation internationale y était lui aussi présent. L’occasion pour Hwang Joon-kook de revenir sur la famine en Corée du Nord. Il a alors pointé la responsabilité du régime de Kim Jong-un, qui continue de faire des mauvais choix.Le représentant de la diplomatie de l’administration de Yoon Suk-yeol à l’Onu a évoqué le fait que ces 18 derniers mois, le pays communiste a procédé à un total de 12 tirs de missiles et qu’il a ainsi gaspillé l’argent qui lui permettrait de sortir de la crise alimentaire. Il a également épinglé la fermeture de ses frontières sous prétexte de contrer la propagation du coronavirus. Une mesure qui, selon le diplomate, a bloqué la livraison des aides humanitaires de la communauté internationale.L’ambassadeur a par ailleurs rappelé qu’à la fin de l’an dernier, le Nord avait adopté une nouvelle politique interdisant le commerce privé de céréales, et que par conséquent, la faim s’est aggravée dans le nord de la péninsule.Hwang a en même temps annoncé que son pays rejoindrait lui aussi la déclaration commune initiée par les Etats-Unis pour dénoncer l’utilisation de l’alimentation comme arme dans une guerre. Et de faire part des efforts de Séoul pour aider les pays d’Afrique qui pâtissent des conséquences de guerres, en particulier celle en Ukraine.