Cosmétiques sud-coréens : en tête sur le marché des importations au Japon

Photo : YONHAP News

Le journal japonais Yomiuri a rapporté aujourd’hui que les produits cosmétiques sud-coréens avaient occupé l’année dernière la première place sur le segment des cosmétiques importés au Japon devançant ceux de la France. C’est une première.Selon l'Association japonaise des importateurs de cosmétiques, les importations de produits de beauté « made in Korea » (y compris les parfums et les shampoings) en 2022 ont atteint 77,5 milliards de yens (environ 496 millions d’euros), contre 76,4 milliards de yens (489 millions d’euros) pour les produits français.En termes d'importations de cosmétiques dans l’archipel, les produits de l’Hexagone ont dominé le marché pendant près de 30 ans, grâce à ses marques de luxe telles que Chanel et Lancôme. Cependant, les importations depuis le pays du Matin clair ont presque sextuplé au cours de ces 10 dernières années.Dans le passé, sur l’archipel, les cosmétiques du pays voisin étaient souvent considérés de qualité inférieure. Cependant, à partir de 2007, la popularité de la « BB Cream » a contribué à améliorer l’image et la notoriété des produits sud-coréens. Notamment, parmi les jeunes passionnés de K-pop, l’usage des cosmétiques favoris des idoles de la vague coréenne, dite « Hallyu », s'est largement répandu. Ce qui a stimulé les importations de ce type de marchandises sud-coréennes.Le Yomiuri évoque d’ailleurs plusieurs facteurs de la popularité des produits cosmétiques sud-coréens, tels que la vague coréenne, des prix abordables et la capacité des entreprises du pays du Matin clair à répondre aux petites commandes.