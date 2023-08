Maison blanche : Moscou veut renforcer sa coopération militaire avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Maison blanche accuse Moscou de chercher à élargir sa coopération militaire avec la Corée du Nord en essayant notamment d’acquérir des obus auprès de celle-ci.Dans un point de presse téléphonique, hier, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) a expliqué que le ministre russe de la Défense s’était récemment rendu à Pyongyang afin de convaincre le régime de Kim Jong-un de vendre des munitions à son pays. John Kirby a ajouté que les Etats-Unis étaient préoccupés par le fait que le Nord envisage toujours d’apporter son soutien militaire à la Russie pour l’aider à poursuivre ses attaques contre l’Ukraine.Vous vous en souvenez. Sergueï Choïgou a fait un déplacement au nord du 38e parallèle du 25 au 27 juillet à la tête d’une délégation russe à l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, célébré au Nord comme « jour de la victoire ».Le porte-parole du NSC a par ailleurs rappelé qu’en mars dernier, l’administration de Joe Biden avait placé un ressortissant slovaque, Achot Mkrtychev, sur sa liste des individus sanctionnés. Intervenant comme intermédiaire, il aurait cherché à obtenir des armes et des munitions auprès de la Corée du Nord, en échange de nourriture et de matières premières russes.Kirby a alors martelé que le commerce d’armes entre les deux pays constituait une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, et que Washington continuerait à empêcher Vladimir Poutine d’acheter des munitions au royaume ermite ou à d’autres nations comme l’Iran ou la Chine.A la fin de l’an dernier, la Maison blanche a révélé que Pyongyang avait livré en novembre des roquettes d'infanterie et des missiles au groupe paramilitaire Wagner en Russie.