Sewol : extradition du fils du propriétaire du ferry

Photo : YONHAP News

Yoo Hyuk-kee, deuxième fils de Yoo Byung-eun, ex-président du groupe Semo, est arrivé ce matin à l'aéroport international d'Incheon après avoir été extradé des Etats-Unis. Il est accusé de détournement de fonds et d'abus de confiance. Pour rappel, en avril 2014, le ferry Sewol a coulé au large de l'île Jindo dans le sud-ouest de la Corée du Sud, faisant plus de 300 morts. C’est le groupe Semo qui était propriétaire de la compagnie maritime Cheonghaejin, l'exploitant du Sewol.Cet homme de 50 ans a été arrêté par les autorités judiciaires sud-coréennes à bord d'un avion en provenance de New York. Il a été immédiatement conduit au Bureau des procureurs du district d'Incheon pour faire l'objet d'enquêtes. Le Parquet devrait probablement demander un mandat de dépôt contre lui au tribunal en raison d'un risque de fuite élevé.L'extradition de ce résident permanent aux USA intervient donc neuf ans après le drame et trois ans après son arrestation par les autorités d'investigation américaines.Suite à la tragédie maritime, la justice sud-coréenne avait lancé une vaste enquête sur la gestion des entreprises contrôlées par la famille Yoo et avait découvert de nombreuses irrégularités. Elle soupçonnait, entre autres, Yoo Hyuk-kee d'avoir détourné quelque 55,9 milliards de wons, soit 39 millions d'euros, du groupe de son père par le biais notamment de facturations de prestations de conseil fictives. Suite à son refus de se présenter à la convocation, le ministère public sud-coréen avait demandé à Interpol d'émettre une notice rouge à son encontre.Des quatre fugitifs poursuivis dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du Sewol, il est le dernier à être extradé pour être jugé.Son père, Yoo Byung-eun, avait été retrouvé mort en juillet 2014 dans un champ à Suncheon dans la province de Jeolla du Sud après avoir pris la fuite pour échapper aux autorités.