Pyongyang reproche à Washington d’encourager l’indépendance de Taïwan

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden a autorisé le 28 juillet une aide militaire à Taipei d'une valeur de 345 millions de dollars.Une semaine après cette annonce, la Corée du Nord a reproché aux Etats-Unis d’inciter Taïwan à proclamer son indépendance, alors que Pékin considère l’île de Formose comme faisant partie de son territoire, et a assuré son soutien à toutes les mesures prises par son allié chinois pour se réunifier avec cette île de 23 millions d’habitants.Dans un communiqué publié aujourd’hui par l’agence de presse officielle KCNA, le directeur général chargé de l’empire du Milieu au ministère nord-coréen des Affaires étrangères a en effet fustigé la vente d’armes américaines à Taipei. Maeng Yong-rim la qualifiait de « violation brutale » de l’engagement américain de respecter « le principe d’une seule Chine », et de l’esprit des trois communiqués conjoints sino-américains, ainsi que d’ingérence dans les affaires intérieures chinoises.Le diplomate nord-coréen a alors dénoncé une dualité imprudente des Etats-Unis et une très dangereuse provocation politique et militaire qui sape la stabilité régionale.Le régime de Kim Jong-un aurait voulu dire par là qu’il soutiendra la Chine, même en cas de recours à la force pour se réunifier avec Taïwan.