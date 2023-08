Cybersécurité : réunion de haut rang Séoul- Washington-Tokyo concernant Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul, Washington et Tokyo ont organisé aujourd’hui leur première réunion tripartite de haut niveau sur la cybersécurité par visioconférence.La Corée du Sud était représentée par Lim Jong-deuk, directeur adjoint du Bureau de la sécurité nationale. Du côté des Etats-Unis, était présente Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale de la Maison Blanche, chargée des cybertechnologies et les technologies émergentes. Et pour le Japon, Masataka Okano, vice-directeur de l’Agence nationale de sécurité et de la sûreté.Au cours de cette réunion, les participants ont exploré des solutions pour enrayer le mécanisme par lequel le Nord utilise des crypto-actifs illégalement volées pour financer son développement d'armes de destruction massive.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que les trois représentants avaient discuté activement de mesures de coopération concernant les activités malveillantes dans le monde virtuel de la Corée du Nord. Ils ont évoqué notamment l’établissement d’un groupe de discussion de haut rang entre les trois nations pour faciliter un échange d'informations étroit, publier des recommandations de sécurité conjointes, et prendre des mesures contre le blanchiment des crypto-actifs.En plus de cela, ont également été mis en discussion la régularisation de cette réunion à trois, une coopération conjointe en matière de lutte contre l'acquisition illicite de devises numériques par le pays communiste, et une collaboration avec des entreprises spécialisées dans les actifs virtuels.Les trois pays ont convenu de concrétiser les détails de leur accord lors d'une réunion de suivi prévue pour début septembre.