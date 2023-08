Salaire minimum 2024 : le gouvernement confirme le montant horaire de 9 860 wons

Photo : YONHAP News

C'est désormais confirmé. Le salaire minimum horaire s'établira l’année prochaine à 9 860 wons, l'équivalent de 6,9 euros, en Corée du Sud. Ainsi, le salaire mensuel pour 209 heures de travail sera porté à 2 060 740 wons, soit environ 1 440 euros. Le ministère de l'Emploi et du Travail a notifié aujourd'hui ce nouveau montant du SMIC, applicable au 1er janvier 2024.A l'issue de sa 15e réunion plénière tenue le 19 juillet dernier, la Commission nationale du salaire minimum a décidé de revaloriser le revenu minimum horaire de 2024 de 2,5 % par rapport à celui de cette année, fixé à 9 620 wons ou 6,7 euros. Par la suite, le ministère a ouvert un délai pour le dépôt d'éventuelles contestations, qui a expiré le 31 juillet. Au cours de cette période, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), l'une des plus grandes centrales syndicales du pays, a déposé une objection, mais celle-ci a été rejetée. Le ministère a expliqué avoir pris cette décision en prenant en compte de manière globale l'esprit de la loi sur le salaire minimum et le processus d'examen et de décision qui s’est déroulé au sein de la commission compétente.Le salaire minimum s'applique à l'ensemble des entreprises du pays, quel que soit leur secteur d'activité. Le ministère de l'Emploi s'est engagé à déployer tous les efforts de communication nécessaires pour augmenter le nombre des établissements respectant le salaire minimum légal pour leurs employés.