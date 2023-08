Attaque à l’arme blanche à Bundang : 14 blessés dont deux en état critique

Photo : YONHAP News

14 blessés dont deux dans un état critique, c’est le bilan d’une attaque à l’arme blanche qui s’est déroulée, jeudi en fin de journée, à Bundang, en banlieue sud de Séoul.D’après la police, c’est à 17h59 qu’elle a reçu un appel la prévenant qu’un jeune homme avait poignardé plusieurs individus à la galerie marchande AK Plaza, après en avoir renversé d’autres en voiture quelques minutes plus tôt. Les policiers ont réussi à rapidement interpeller le suspect.Il s’agit d’un homme d’une vingtaine d’années qui travaillerait dans la livraison. Selon un test rapide aux drogues, le résultat était négatif. Il n’était pas non plus en état d’ivresse. L’interrogatoire se poursuit pour connaître le mobile de son acte.Concernant les victimes, neuf ont été blessées au couteau, les autres ont été renversées par le véhicule que conduisait l’agresseur. Treize personnes sont actuellement en soin à l’hôpital dont deux toujours dans des états graves.Et ce matin, un autre incident s’est produit à Daejeon, dans le centre du pays. Vers 10h, un homme âgé entre 20 et 30 ans, s’est infiltré dans un lycée de l’arrondissement de Daedeok et a poignardé un professeur.Ce dernier a été transporté aux urgences, tandis que l’agresseur, qui s’est enfui, a été appréhendé environ deux heures plus tard. Si l’on en croit les témoins, l’enseignant a dit, au moment de l’attaque, que c’était de sa faute. Tout en présumant que les deux hommes se connaissaient, les enquêtes continuent pour savoir ce qui a poussé l’agresseur à agir de la sorte.Le 21 juillet, rappelons-le, un trentenaire avait tué un jeune homme près de la station de métro Sillim dans la capitale. Cho, c’est son nom de famille, avait ensuite attaqué trois autres personnes au hasard dans la rue. Ce dernier a été arrêté et inculpé de meurtre ainsi que de tentative de meurtres.