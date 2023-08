25e Jamboree Scout Mondial : la canicule et le COVID-19 empêchent le bon déroulement

Photo : YONHAP News

Après la canicule, c’est au tour du COVID-19 d’entraver le bon déroulement de la 25e édition du Jamboree Scout Mondial qui a démarré le 1er août à Saemangeum, dans le sud-ouest de la Corée du Sud.Lors de la cérémonie d’ouverture, qui s’est tenue mercredi soir, des centaines de participants, rappelons-le, ont présenté des symptômes d’épuisement dûs à la chaleur. La police et le service des secours avaient alors demandé sa suspension, et certains événements ont été annulés.Par la suite, le comité d'organisation du Jamboree a décidé de suspendre temporairement un grand nombre d'activités en extérieur. Le reste de la manifestation qui doit durer jusqu’au 12 août prochain sera centré sur des activités nautiques et en intérieur, ainsi que des programmes d'expérience en collaboration avec la communauté locale.Le comité a également décidé de recevoir un soutien médical supplémentaire de la part des autorités militaires afin de faire face aux situations médicales d'urgence.Comble de malheur. Depuis le début du rassemblement jusqu’à hier, 28 cas positifs au coronavirus ont été aussi détectés. Le COVID-19 est ainsi devenu un autre obstacle à surmonter pour les scouts.Afin d’éviter les cas d’insolation sur le site de la Jamboree, le président de la République a ordonné de fournir des bus climatisés de grande taille. Cela pour permettre aux participants de se reposer même brièvement, ainsi que des camions réfrigérés et frigorifiques pour un approvisionnement illimité en eau fraîche.Yoon Suk-yeol a également demandé d’améliorer la qualité de la nourriture fournie sur place, ainsi que la mobilisation de tous les ministères afin de résoudre rapidement les problèmes survenus sur le site.