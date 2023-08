Sommet Séoul-Washington-Tokyo : la coopération de défense anti-missile à l’ordre du jour

Photo : YONHAP News

Lors du sommet trilatéral prévu le 18 août à Camp David aux Etats-Unis, les dirigeants sud-coréen, américain et japonais discuteront de la coopération entre leurs pays en matière de défense balistique, et cela comprend le partage d'informations sur des tirs de missiles de la Corée du Nord. C'est ce qu'a fait savoir aujourd’hui le conseiller présidentiel à la sécurité nationale auprès des journalistes qui l’attendaient à l'aéroport international d'Incheon. Cho Tae-yong s’est envolé pour Jeddah en Arabie saoudite où il participera les 5 et 6 août aux pourparlers de paix sur l'Ukraine.Selon le haut responsable, cette rencontre trilatérale est particulièrement significative dans la mesure où elle permettra une concertation approfondie entre les leaders des trois pays capables de jouer un rôle clé dans l'instauration d'une paix durable, d'un ordre conforme aux normes internationales et d'une prospérité dans la région indopacifique où les incertitudes sont grandissantes.Concernant la proposition de tenir des sommets trilatéraux sur une base régulière, l’ex-ambassadeur aux USA a indiqué qu'un consensus était en train d'émerger entre les trois nations et que la décision serait prise après concertation de leurs dirigeants.Interrogé sur la possibilité de mise en place d'une ligne directe entre Séoul, Washington et Tokyo, Cho a répondu que les moyens de renforcer la communication trilatérale au sommet feraient certainement l'objet de discussions, écartant l’éventualité d’une installation d’une « hotline » qui, selon lui, est un concept caduc.