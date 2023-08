25e Jamboree Scout Mondial : le concert de K-pop se tiendra vendredi soir au stade de la Coupe du monde de Jeonju

Photo : YONHAP News

Le concert de K-pop, l’un des principaux événements prévus dans le cadre du 25e Jamboree Scout Mondial, aura lieu vendredi soir au stade de la Coupe du monde de Jeonju, dans la province de Jeolla du Nord.Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé hier le changement de la date et du lieu du spectacle compte tenu des inquiétudes soulevées par des experts à l’égard des problèmes de santé des scouts. Park Bo-gyoon a expliqué que le stade en question peut accueillir 42 000 spectateurs et 88 % des gradins sont couverts par un toit.De son côté, le gouvernement continue à offrir un soutien supplémentaire au Jamboree. L’exécutif a envoyé 132 bus climatisés pour que les participants puissent se rafraîchir même brièvement. Le nombre de navettes, qui circulent sur le site, a aussi été doublé. Elles passent actuellement environ toutes les dix minutes. Quant au personnel médical, 55 personnes de plus, dont 17 médecins et 18 infirmiers, ont été mobilisés.