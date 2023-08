25e Jamboree Scout Mondial : Séoul cherche à changer l'ambiance

Photo : YONHAP News

La 25e édition du Jamboree Scout Mondial, qui a débuté le 1er août à Saemangeum, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, cherche à transformer la crise en opportunité sur fond de controverse sur l’organisation de l’événement.Plusieurs avions de combat ont laissé hier des traînées magnifiques dans le ciel. Il s’agissait d’un spectacle organisé par les Black Eagles de l'armée de l'Air sud-coréenne pour célébrer le sixième jour du Jamboree, désigné comme la journée d’échange culturel.Les participants, quant à eux, tentent d’échapper à la chaleur écrasante, assis à l’ombre. Looper, venu du Bangladesh, a déclaré qu’il s’amusait bien. Jonas, père d’un participant suédois, a fait part de son soulagement. Il a fait savoir qu’il faisait très chaud au début selon son fils, mais que ce dernier s’y était habitué et profitait de son temps sur place.Le gouvernement sud-coréen et le comité d’organisation de la manifestation ont annoncé leur ambition de faire du concert de K-pop, repoussé au 11 août, une occasion de changer l’ambiance. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Park Bo-gyoon a déclaré que le spectacle présenterait l’essence et les charmes de la culture sud-coréenne et constituerait la grande finale du thème du Jamboree « Dessine ton rêve ! ».En outre, 90 programmes touristiques organisés dans tout le pays sont prêts à consoler les scouts. En effet, le Premier ministre a annoncé que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les collectivités locales projetaient de présenter divers programmes culturels en dehors de Saemangeum. Han Duck-soo a fait savoir également que le gouvernement fournirait aux participants des moyens de transport notamment à Séoul, à Busan et à Gyeongju pour qu'ils puissent visiter des lieux touristiques de ces villes.