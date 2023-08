25e Jamboree Scout Mondial : des programmes culturels organisés pour les scouts en dehors du camp

Photo : YONHAP News

Le gouvernement prévoit de présenter des programmes culturels aux scouts qui ont quitté le camp du Jamboree Scout Mondial à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord.Le Premier ministre sud-coréen a déclaré que l’exécutif organiserait des activités culturelles pour les participants en dehors du site de l’événement. Han Duck-soo a ajouté qu’ils pourraient aussi profiter de soutiens pour leur déplacement, notamment dans les régions touristiques comme Séoul, Busan et Gyeongju.Pour rappel, le Royaume-Uni, qui a envoyé le plus grand nombre de participants au rassemblement, a annoncé que ses 4 500 scouts resteraient à Séoul. Ces derniers poursuivront leur Jamboree dans la capitale avant de rentrer chez eux, le 13 août, comme prévu.Les scouts américains sont, quant à eux, arrivés hier au camp Humphrey à Pyeongtaek, au sud de la capitale. Les Singapouriens ont rejoint l’Institut de développement des ressources humaines de la K-Water, l’agence nationale des ressources en eau de la Corée, à Daejeon. Ils feront l’aller-retour entre le camp et leur logement pour poursuivre leur participation à l’événement.