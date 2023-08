Electricité : la demande devrait atteindre aujourd’hui et demain un record pour cet été

Photo : YONHAP News

La demande d’électricité devrait atteindre son pic aujourd’hui et demain pour cet été. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a prévu que 92,9 gigawatts (GW) seraient consommés pour chacun des deux jours.Selon Météo-Corée, la chaleur devrait d'accumuler autour de la péninsule jusqu’à demain en raison de l'arrivée du typhon Khanun. La température commencerait ensuite à baisser progressivement ce mercredi.Le ministère estime, de son côté, que l’offre et la demande d’électricité seraient équilibrées, car la réserve de puissance se maintiendra à plus de 10 GW. A noter qu’une fois que le chiffre tombe en dessous de 5,5 GW, une alerte est émise. Les autorités compétentes comptent cependant gérer l’offre et la demande même avant le lancement d’un signal d’avertissement.