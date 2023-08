Kim Jong-un visite des usines de munitions

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen s’est rendu, de jeudi à samedi derniers, dans plusieurs grandes usines d’armement et a souligné la modernisation des armes. C’est ce qu’a rapporté dimanche la KCNA, l'Agence centrale de presse nord-coréenne.Selon elle, Kim Jong-un a inspecté des lignes de production de munitions pour des lance-roquettes multiples de très gros calibre, ainsi que des manufactures qui fabriquent des moteurs pour des missiles de croisière stratégiques et des véhicules aériens sans pilote et des transporteurs-érecteurs-lanceurs.Durant ses visites, l’homme fort de Pyongyang a mis l’accent sur les responsabilités et les obligations des établissements dans la préparation de l’armée pour une guerre. Il a aussi déclaré que le renouvellement des armes légères était la question la plus importante et la plus urgente dans les préparatifs de guerre compte tenu de l’évolution de l’aspect des conflits.Le contrôle des usines est survenue alors que les manœuvres militaires conjointes Séoul-Washington, baptisées Ulchi Freedom Guardian (UFG), se dérouleront du 21 au 24 août. Le royaume ermite ne cesse de les critiquer vivement en les définissant comme un « exercice de guerre pour l’invasion du Nord ».Yang Moo-jin, professeur à l'université des études nord-coréennes, a indiqué que Pyongyang avait parlé de « préparatifs de guerre » mais il se concentrait plutôt sur la promotion et les exportations de ses armes vers la Russie.