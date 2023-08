KDI : le redressement des semi-conducteurs revitalise l’économie sud-coréenne

Photo : KBS News

En berne depuis un certain temps, l'économie sud-coréenne semble montrer des signes d'amélioration. Cela repose en grande partie sur le redressement de l'industrie manufacturière, en particulier les exportations de semi-conducteurs. C'est ce qu'a révélé une récente analyse de l'Institut coréen du développement (KDI).Selon son rapport d'août sur les tendances économiques, la situation des semi-conducteurs, qui avait été une source d'inquiétude, s'améliore considérablement. Les volumes d'exportation de juin ont connu une nette croissance par rapport à avril et mai, et la contraction de la production a également été fortement atténuée.De plus, malgré une baisse des expéditions totales de 16,5 % par rapport au mois précédent, l'optimisme prédomine selon le KDI. Il attribue cette diminution à des facteurs temporaires tels que les variations du nombre de jours ouvrables.En ce qui concerne la consommation, des signes positifs se dessinent également. Les raisons principales : la hausse de l'indice de confiance des consommateurs et la multiplication des ventes de voitures particulières.Toutefois, le contexte international demeure incertain. D'après l’institut, les risques persistent avec notamment la montée des coûts des matières premières et le ralentissement de la reprise économique en Chine.La publication évoque également les préoccupations liées à la flambée des prix des céréales, causées par la guerre en Ukraine, ainsi que les conditions météorologiques défavorables. De plus, en se concentrant sur le marché immobilier, l’empire du Milieu est toujours exposé à de forts risques. Selon le KDI, cette volatilité pourrait avoir des répercussions sur les prix à la consommation en Corée du Sud.