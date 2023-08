25e Jamboree Scout Mondial : tous les scouts quitteront le camp en raison du typhon Khanun

Photo : YONHAP News

Les participants de la 25e édition du Jamboree Scout Mondial quitteront tous rapidement le camp basé à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord, en raison du typhon Khanun qui se dirige vers la péninsule coréenne.L’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) a annoncé aujourd’hui sur son site Internet que le gouvernement sud-coréen avait demandé le départ de tous les éclaireurs présents sur les lieux. Avant d’ajouter que Séoul organisera de son côté le plan d’évacuation et fournira de nouveaux logements aux jeunes.Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a examiné ce matin des mesures d’urgence visant à assurer la sécurité des participants face au cyclone. La conseillère aux relations publiques du Bureau présidentiel de Yongsan, Kim Eun-hye, a expliqué que le projet consistait à déplacer les scouts vers la région métropolitaine et à leur permettre d'y poursuivre les activités. La présidence envisage actuellement de les loger dans des dortoirs universitaires et des hébergements d’entreprises publiques et privées à Séoul.Par conséquent, le concert de K-pop, repoussé à ce vendredi au stade de la Coupe du monde de Jeonju, verra de nouveau son lieu changer. Il se tiendra probablement dans un stade plus grand dans la région métropolitaine.Le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille a fait part lui aussi de ce départ anticipé. Il a déclaré être en train de choisir les établissements capables d'accueillir les participants. Le plan concret sera publié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L’exécutif organisera aussi un briefing cet après-midi sur la réponse au typhon sur le camp du Jamboree.