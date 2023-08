25e Jamboree Scout Mondial : la majorité et l’opposition se renvoient la balle

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition s’accusent mutuellement de la responsabilité des problèmes rencontrés lors du 25e Jamboree Scout Mondial, qui a démarré le 1er août à Saemangeum, dans le sud-ouest de la Corée du Sud.Pour rappel, plusieurs pays importants, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ont demandé à leurs participants de quitter le camp pour plusieurs raisons, dont la canicule et les mauvaises conditions pour le camping.Le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a reconnu, de son côté, l’insuffisance des préparatifs de l’événement de la part du gouvernement et du parti au pouvoir. Kim Gi-hyeon a souligné cependant que l’administration précédente de Moon Jae-in s’occupait de la promotion et de la gestion du rassemblement. Il a ensuite critiqué le Minjoo d’aggraver la situation en menant une lutte politique, au lieu d’aider à résoudre les problèmes.Le président du parti de centre-gauche Lee Jae-myung a indiqué que le gouvernement et le PPP ne pensaient qu’à rejeter la faute sur les autres. Avant d’ajouter qu’ils devraient plutôt mobiliser tous les moyens pour éviter d’entacher la dignité nationale.