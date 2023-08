Washington continue de dénoncer les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis réitèrent leur condamnation des provocations répétées de Pyongyang et leur appel au dialogue. C’est le porte-parole de leur département d’Etat qui en a fait état hier, en réponse à la question de journalistes lors d’un point de presse.Interrogé sur les récents déplacements de Kim Jong-un dans plusieurs grandes usines d’armement, Matthew Miller s’est refusé à les commenter. Il a néanmoins dénoncé les tirs de missiles que son régime avait effectués ces dernières semaines. Sans oublier son programme de développement atomique.La voix de la diplomatie américaine a alors redit que si l’administration de Joe Biden souhaitait toujours engager un dialogue avec le Nord, ce dernier ne montrait aucune volonté de le faire.Sur le rapprochement qui s’opère entre Moscou et Pyongyang, Miller a réaffirmé que Washington restait toujours préoccupé et qu’il reconduirait ses sanctions, s'il y a lieu.