Pentagone : la question de désignation de King comme prisonnier de guerre fait toujours l'objet de discussions

Photo : YONHAP News

Les discussions sont toujours en cours sur la question de désigner ou non le GI américain qui s’est enfui le 18 juillet en Corée du Nord comme « prisonnier de guerre ». C'est ce qu'a affirmé lundi le porte-parole du département américain de la Défense aux journalistes.Interrogé sur la possibilité d'accorder un tel statut à Travis King alors que ce dernier a rejoint le pays communiste de son plein gré, Patrick Ryder a répondu que les échanges se poursuivaient pour décider de la meilleure façon de résoudre ce problème.Vendredi dernier, l'agence de presse Reuters avait rapporté que les Etats-Unis avaient refusé de classer le jeune soldat de 23 ans comme captif de guerre, citant plusieurs sources américaines.Ryder a indiqué que l'administration américaine continuait d'examiner ce qui s'était exactement passé, et qu'elle pourrait communiquer davantage sur la question après avoir rassemblé plus d'informations. Tout en ajoutant que la priorité pour Washington était de s'assurer que le soldat emprisonné est en sécurité.Si King est classé comme un prisonnier de guerre, il pourra bénéficier des protections prévues par la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Les USA et la Corée du Nord sont tous deux signataires de cette convention.