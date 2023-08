BOK : la balance courante excédentaire en juin

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a dévoilé aujourd’hui le solde provisoire de la balance des paiements courants de juin. Il a été excédentaire de 5,87 milliards de dollars.La Corée du Sud a donc enregistré un excédent courant pour le deuxième mois de suite. Ce qui porte désormais à 2,44 milliards de dollars le total cumulé sur le premier semestre.Concrètement, la balance commerciale restait positive depuis trois mois, c’est-à-dire les importations ont régressé plus que les exportations.En juin, les expéditions des produits « made in Korea » ont reculé de 6,9 % sur un an, pénalisées par la contraction des ventes des produits pétroliers et des semi-conducteurs. Leur montant a ainsi totalisé environ 54 milliards de dollars. Et les importations ont fléchi de 11,7 %, également par rapport à un an plus tôt pour atteindre 53 milliards de dollars. Le pays du Matin clair a diminué plus particulièrement l’achat des matières premières (-18,5 % en glissement annuel).Sans surprise, la balance des services a elle aussi affiché un déficit de 2,6 milliards de dollars. A contrario, la balance des revenus, une composante de celle courante, a quant à elle réalisé un solde positif de 4,8 milliards de dollars, et ce pour le deuxième mois d’affilée.