25e Jamboree Scout Mondial : les participants relogés aujourd’hui dans 8 provinces et villes

Photo : YONHAP News

Comme l’a annoncé hier le gouvernement sud-coréen, les scouts rassemblés à Saemangeum pour la 25e édition du Jamboree Scout Mondial quittent le camp aujourd’hui face à la menace du typhon Khanun, qui se dirige vers la péninsule.D’après le comité d’organisation de cette grande messe des scouts, pas moins de 36 000 participants venus de 156 pays doivent être évacués à bord de 1 000 autocars. Ils seront relogés dans huit provinces et grandes villes, et y suivront les programmes culturels jusqu’à ce qu’ils retournent dans leur pays d’origine.La province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, accueillera le plus grand nombre d’entre eux, à savoir 18 000. 6 000 et 3 000 s’installeront respectivement dans celle de Chungcheong, dans le centre du pays, et à Séoul. Et 4 000 participants resteront dans la région de Jeolla du Nord, qui abrite le site de l’événement. Cependant, ils doivent de nouveau se rassembler tous ensemble, ce vendredi dans la capitale, pour un concert de k-pop et la cérémonie de clôture de leur fête, qui se tiendront au stade de la Coupe du monde de Séoul. La 25e édition du Jamboree Scout Mondial s’achèvera officiellement le lendemain.