Sécurité alimentaire : les chefs de la diplomatie sud-coréenne et bissaoguinéenne discutent de la coopération

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a accueilli hier son homologue de la Guinée-Bissau, Suzi Carla Barbosa, à Séoul. Lors de leur entretien, les deux chefs de la diplomatie se sont engagés à coopérer étroitement afin d'assurer la sécurité alimentaire en augmentant notamment la production du riz.La Corée du Sud a récemment lancé un programme baptisé « K-Rice Belt ». Objectif : contribuer à l’amélioration de la productivité du riz en Afrique en fournissant non seulement des semences, mais aussi en apportant ses technologies et son savoir-faire en matière agricole. La Guinée-Bissau est l'une des huit nations du Continent noir ayant conclu un accord d'entente avec le pays du Matin clair dans le cadre de cette initiative. C’était lors d'une réunion des ministres de l'Agriculture des pays concernés, tenue le mois dernier dans la capitale sud-coréenne.Park a profité de sa rencontre avec Barbosa pour rappeler qu'un sommet Corée du Sud-Afrique sera organisé à Séoul en 2024 dans le but d'établir une relation de coopération mutuellement bénéfique et durable. Il a également exprimé son souhait de voir la participation du président bissaoguinéen Umaro Sissoco Embalo à cette réunion.