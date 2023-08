Le typhon Khanun s’approche de la Corée du Sud

Photo : korea meteorological administration

L’automne commence officiellement ce mardi 8 août, avec « ipchu », une des 24 divisions du calendrier luni-solaire. Cela dit, la Corée du Sud affronte toujours un épisode de canicule intense. Comme si cela ne suffisait pas, elle est sous la menace du typhon Khanun.Selon Météo-Corée, le cyclone, qui se trouvait ce matin dans la mer à environ 350 km au sud de Kagoshima, au sud-est de l’archipel japonais, se dirige actuellement vers le nord à une vitesse de 7 km/h. Il doit arriver jeudi matin près de Tongyong dans le sud du territoire sud-coréen, après avoir traversé les eaux au large de l’île méridionale de Jeju. Sa trajectoire a été de nouveau réajustée.Le sixième typhon de l’année devrait donc atteindre la péninsule par sa région plus à l’ouest qu’initialement prévu et entraîner des pluies torrentielles et des rafales de vent dans l’ensemble du pays.Pendant ce temps, la Corée du Sud continue de faire face aujourd’hui encore à une chaleur étouffante, avec une température ressentie de plus de 35°C à l’échelle nationale.