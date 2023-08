Canicule : nouveau record historique de consommation d’électricité

Photo : YONHAP News

La vague de chaleur continue de s'abattre sur l'ensemble de la Corée du Sud et de nombreux salariés reprennent le chemin du bureau après leurs vacances. La consommation d’électricité flambe par conséquent et a atteint un nouveau sommet historique.D’après Korea Power Exchange (KPX), la consommation a dépassé les 93,61 GW, hier à 17h. Un nouveau record estival. L’opérateur du marché de l’électricité et le ministère de l’Energie avaient anticipé une consommation de 92,9 GW. Le précédent record, établi le 7 juillet 2022 à la même heure, était de 92,99 GW.Ce qui est plutôt rassurant, c’est qu’au pic de la demande, la capacité à la couvrir s’est élevée à 104,3 GW, et le taux de réserve de puissance à 11,4 %, avec 10,7 GW.KPX estime que la consommation restera élevée encore jusqu’à demain, avant de baisser progressivement jeudi avec l’arrivée du typhon Khanun.