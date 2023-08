Transport de marchandises : une hausse observée dans la région frontalière de l’est entre la Corée du Nord et la Chine

Photo : KBS News

Des signes d'une forte augmentation du transport terrestre de marchandises entre la Corée du Nord et la Chine ont été observés dans la région frontalière de l'est entre les deux pays.Des images satellites prises récemment par la société américaine Planet Labs montrent en effet que des produits remplissent les aires de dépôt des douanes nord-coréennes de Wonjong à Rason. On peut y voir également des dizaines de conteneurs en attente de dédouanement. En face, de l’autre côté du fleuve Tumen, se trouvent les douanes chinoises de Quanhe dans la ville de Hunchun de la province de Jilin. De nombreux camions s'y apprêtent à partir vers le territoire nord-coréen.Suite à la fermeture des frontières due au COVID-19 en 2020, la circulation sur le pont du fleuve Tumen a été suspendue avant de reprendre en février dernier. Et en quelques mois, les expéditions de fret chinois vers la péninsule utilisant cette voie se sont significativement multipliées.Selon Jung Sung-hak, chercheur à l’Institut pour la stratégie de sécurité, il s'agirait des exportations des produits du quotidien, qui pourraient inclure ceux faisant l'objet de sanctions onusiennes. Et si les deux alliés ont opté pour une voie qui se trouve à l'extrémité de leur frontière pour mener leur commerce, ce serait pour se mettre à l'abri du regard de la communauté internationale.En effet, en plus de cette route, les flux des échanges bilatéraux restent peu perceptibles, que ce soit sur le pont de l’Amitié Corée-Chine, reliant les villes de Dandong et de Sinuiju, ou sur le nouveau pont du fleuve Yalu, situé à quelques kilomètres de ce dernier.De l’avis de Cho Han-bum, chercheur à l’Institut pour la réunification, le régime de Kim Jong-un resterait toujours sur ses gardes concernant une possible propagation du coronavirus durant l'été. Une véritable réouverture des frontières devrait avoir lieu après les Jeux asiatiques de Hangzhou, prévus en septembre et octobre prochains.