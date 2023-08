25e Jamboree Scout Mondial : fin de l’évacuation des participants

Photo : KBS News

Les scouts participant au Jamboree Scout Mondial à Saemangeum ont tous quitté le camp aujourd’hui, face à la menace du typhon Khanun, qui se dirige vers la péninsule. Et leur affectation dans les hébergements des provinces et villes où ils sont évacués s’est achevée.A en croire le comité d’organisation de ce rassemblement qui se tient tous les quatre ans, ils sont désormais logés dans les dortoirs pour une à deux personnes des établissements publics et privés, situés principalement dans la région de Séoul et la province de Chungcheong dans le centre du territoire.La province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, accueille le plus grand nombre d’entre eux, à savoir 13 000. 6 000 et 3 000 s’installent respectivement dans le Chungcheong du Sud et à Séoul. Et 5 000 autres restent dans le Jeolla du Nord, qui abrite le site de l’événement. A l’origine, le gouvernement avait compté reloger dans les environs de la capitale la majorité de ces jeunes, mais en vain, en raison de l’insuffisance des hébergements.Le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min, co-président du comité d’organisation, a rassuré que les collectivités locales concernées prenaient toutes les mesures permettant aux scouts de passer un séjour confortable et en sécurité. Et les autocars qui les ont transportés roulaient sous la protection de la police, qui est d’ailleurs placée en alerte maximale.Le Premier ministre Han Duck-soo a de son côté affirmé que l’évacuation d’aujourd’hui n’était pas synonyme de la suspension de la fête, mais elle s’inscrivait dans le cadre de la gestion préventive de crise pour la sécurité de tous les participants.Il faut dire aussi que ceux-ci dispersés dans plusieurs villes se rassembleront tous ensemble ce vendredi à Séoul pour un concert de k-pop et la cérémonie anticipée de clôture de cette 25e édition du Jamboree Scout Mondial, qui doit s’achever le lendemain.