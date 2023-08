Le Hanbok Expo 2023 s’ouvre jeudi au COEX

Photo : KBS News

L’édition 2023 du Hanbok Expo, l’unique salon réservé à l’habit traditionnel du pays du Matin clair en Corée du Sud, se tiendra du 10 au 13 août au COEX, le centre de convention situé dans le sud de Séoul.Sur place, les visiteurs pourront acheter non seulement des hanboks traditionnels et modernes pour les êtres humains mais aussi pour les animaux de compagnie, confectionnés par au total 108 maisons participantes et ce jusqu’à des prix 80 % moins chers. Des ateliers pour les futurs couturiers tout comme pour les amateurs seront également organisés.Et cerise sur le gâteau, le jour de l’ouverture, jeudi donc, la chanteuse de trot Song Ga-in, qui est la marraine du hanbok, y sera présente.L’entrée sera gratuite pour tous ceux et celles vêtus du costume traditionnel coréen ainsi que les individus qui ont réservé à l’avance sur Internet (www.kcdf.or.kr/hanbokexpo).