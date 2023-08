Indice de l'offre intérieure des produits manufacturés : en baisse de 1,6 %

Photo : YONHAP News

L’indice de l’offre intérieure des produits manufacturés sud-coréens a chuté de 1,6 % en glissement annuel entre avril et juin. Il s’agit de la plus forte baisse en trois ans. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, l’indicateur a été estimé à 107,1 sur cette période, contre 108,8, recensés l’année dernière. Cette diminution s’explique notamment par la contraction simultanée de la production, de la consommation et des investissements manufacturiers et des faibles performances des secteurs de l'électronique et de la chimie.L’indice de l’offre intérieure des articles industriels mesure la valeur des biens fabriqués dans le pays et de ceux importés. Il permet ainsi d’identifier les tendances de la demande intérieure.