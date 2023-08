Photo : YONHAP News

Quelles sont les lignes aériennes les plus fréquentées, cet été, en Corée du Sud ? Pour le savoir, Yanolja, un site dédié au voyage, a analysé du 6 juillet au 3 août l’émission des billets dans les aéroports.Si on regarde d’abord les lignes internationales, c’est Osaka qui vient en tête des destinations. Avec 35 %. Cette dernière est suivie de deux autres villes japonaises, Fukuoka et Tokyo. Pendant cette période, sept voyageurs sur dix se sont envolés pour l’archipel.Ensuite, concernant les lignes domestiques, c’est Jeju qui occupe la première marche du podium. Avec 44 %. Parmi d’autres villes sud-coréennes prisées, viennent dans l’ordre, Séoul, Busan et Cheongju.