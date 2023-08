Malbok : le prix du poulet augmente de plus de 8 %

Photo : YONHAP News

Jeudi, c’est « malbok », la dernière journée des trois jours les plus chauds de l’été avec « chobok » et « jungbok » au pays du Matin clair. A cette occasion, les sud-Coréens mangent traditionnellement un plat fortifiant comme le samgyetang. Cependant le prix de cette fameuse soupe de poulet au ginseng est de plus en plus cher, ce qui devient une charge pour ses consommateurs. En effet, le tarif du poulet a augmenté de 8,1 % sur un an, passant de 5 690 à 6 151 wons le kilo. Il faut donc payer 4 euros et 30 centimes pour s’acheter un kilo de viande blanche.Cette hausse s’explique notamment par l’envolée du coût de production. Le prix de la nourriture pour les animaux ne cessant de grimper. Du coup, les éleveurs n’ont pas d’autre choix que de réduire la taille de leurs élevages, créant ainsi une baisse de l’offre. A cela s’ajoute la majoration du coût de la main d’œuvre, du tarif de l’électricité et des loyers, induisant les restaurateurs à, eux aussi, relever le prix du samgyetang.Le poulet n’est pas le seul produit alimentaire touché par l’inflation. Le prix du canard a lui aussi bondi d’un peu plus de 38 % comparé à l’année dernière.