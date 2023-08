Emploi : 211 000 nouveaux travailleurs en juillet

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux salariés en Corée du Sud a augmenté de 211 000 au mois de juillet en glissement annuel portant ainsi le nombre de travailleurs à 28 686 000. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Institut national des statistiques (Kostat).Le taux d’embauche était de 63,2 %, soit une progression de 0,3 point sur un an. Par tranche d’âge, celui des trentenaires et des quinquagénaires a enregistré une progression de 0,5 point à 69,6 %. En revanche, le taux d’emploi des 15-29 ans a diminué de 0,7 point à 47 %.Par secteur, les soins de santé et les services de bien-être, l’hôtellerie et la restauration ainsi que les services professionnels de science et technologique ont tous vu leur nombre de nouveaux employés grimper. Situation inverse pour les domaines de la vente en gros et le commerce de bétail, de la construction ainsi que du secteur agricole, forestier et halieutiques.Par ailleurs, le nombre d’employés à plein temps a augmenté de 513 000 contre 188 000 pour les travailleurs à la journée, et 144 000 pour ceux à temps partiel.Toujours selon le Kostat, la chute du taux d’embauche s’explique par les mauvaises conditions météorologiques du mois de juillet.Pour le taux de chômage, une baisse de 2,7 % en glissement annuel a été constatée. Elle concerne surtout les jeunes de 20 à 30 ans.