Animaux de compagnie : le gouvernement entend renforcer l’industrie

Il est de plus en plus fréquent de voir des chiens, à défaut de bébés, dans les poussettes en Corée du Sud. Les animaux de compagnie ont pris une place considérable dans la vie des sud-Coréens. Le nombre de ménage avec un chat ou un chien s’est élevé à 6,02 millions en 2022. Il s’agit d’une envolée de plus de deux millions en dix ans.Conscient de ce phénomène, le ministère de l’Agriculture a déclaré aujourd’hui vouloir étendre la taille de l’industrie des bêtes à quatre pattes à 15 000 milliards de wons, soit plus de 10 milliards d’euros, d’ici 2027. Cela marque une nette hausse par rapport aux 8 000 milliards de wons comptabilisés l’année dernière.Dans un communiqué, le ministère a expliqué son choix. Pour faire face à l’évolution des tendances des citoyens, telles que l’humanisation des animaux domestiques, les innovations technologiques ou encore les changements démographiques, il est primordial d’assister l’industrie des petites boules de poil. Cette dernière peut créer une nouvelle dynamique et entraîner une demande accrue des consommateurs.Par ailleurs, la Corée du Sud entend mettre en place des politiques novatrices sur l’industrie des aliments pour nos amis les bêtes qui répondent aux normes internationales en termes de nutrition et d’emballage notamment, à l’instar des Etats-Unis et de l’Union européenne.Ce n’est pas tout. Le gouvernement souhaite réduire, à partir d’octobre, les taxes sur la valeur ajoutée des soins vétérinaires essentiels ou régulièrement nécessaires.