Typhon Khanun : le sud du pays sous l’effet dès ce soir

Le typhon Khanun touchera dès aujourd’hui l’île de Jeju et les côtes méridionales de la péninsule coréenne. A mesure qu’il poursuivra sa route vers le nord, il sera demain matin sur toute la Corée du Sud avant de frapper le Nord le lendemain matin.Se trouvant actuellement au sud-ouest de l’île de Kyushu, au Japon, le cyclone provoquera des rafales allant jusqu’à 40 m/s sur les côtes des provinces de Gyeongsang. La vitesse maximale des vents devrait être de 35 m/s à Jeju et dans les provinces de Jeolla.Selon Météo-Corée, des averses importantes sont attendues notamment dans l’est du pays. 200 à 400 mm de pluies sont prévues dans l’est de la province de Gangwon, et 100 à 300 mm dans celles de Gyeongsang. La région métropolitaine verra 100 à 200 mm de précipitations se déverser.L’administration météorologique prédit également que le cyclone aura une pression centrale de 970 hectopascals et une vitesse de vent maximale de 35 m/s comme maintenant. Il pourrait toutefois devenir plus puissant lors de son arrivée en Corée du Sud.Au Nord aussi on suit de près l’arrivée de Khanun. Selon un article publié ce matin par le Rodong Sinmun, Pyongyang a émis plusieurs alertes de bourrasques et de fortes pluies pour faire face au typhon.