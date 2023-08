Coup d’Etat au Niger : 9 sud-Coréens toujours sur place

Photo : YONHAP News

Neuf sud-Coréens résident toujours au Niger et souhaitent y rester, après le coup d'Etat militaire qui a eu lieu dans le pays. C’est ce qu’a fait savoir, hier, un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères auprès des journalistes.D’après ce diplomate, en ne pouvant pas écarter la possibilité d’une dégradation subite de la situation, Séoul continue de leur conseiller de quitter le Niger, mais ces expatriés refusent afin de continuer leurs activités économiques.A l’origine, 14 ressortissants se trouvaient dans le pays de l’Afrique de l’Ouest. Cinq ont été évacués les 3 et 4 août derniers, à bord d’avions français et espagnol.La Corée du Sud n’a pas de mission diplomatique au Niger. Elle a ainsi dû nommer un consul honoraire nigérien. Et c’est via cette personne que le gouvernement sud-coréen vérifie, chaque jour, la sécurité des neuf expatriés et leur distribue aussi de la nourriture.