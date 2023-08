Typhon Khanun : le Bureau présidentiel sur le qui-vive

Photo : KBS News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a lancé ce matin le système de travail d’urgence pour répondre au typhon Khanun 24h sur 24. Dès son retour de vacances officielles, le chef de l’Etat pourrait lui aussi faire une nuit blanche. La présidence a déclaré que contrairement aux prévisions, le cyclone devrait traverser lentement la région métropolitaine et pourrait causer de gros dégâts.Yoon Suk-yeol recevra donc des rapports sur la trajectoire du typhon et les mesures de réponse en temps réel. Il se concentrera sur le contrôle préventif et l’évacuation rapide des régions à risque. Objectif : minimiser les pertes humaines. Il a aussi mis l'accent sur une réponse harmonieuse entre le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), les collectivités locales touchées directement par la catastrophe naturelle et enfin l’agence nationale des sapeurs-pompiers.En outre, le dirigeant a appelé à apporter un soutien particulier au 25e Jamboree Scout Mondial pour que les jeunes puissent mener leurs activités sains et saufs. Pour rappel, les scouts ont quitté le camp de Saemangeum hier et ont été relogés dans huit provinces et villes en raison du sixième typhon de l’année.L’exécutif semble réagir activement aux problèmes issus du Jamboree, aux attaques à l’arme blanche tout comme aux catastrophes naturelles. Cependant, il paraît réticent à évoquer les questions qui remettent en cause sa responsabilité dans l’organisation défaillante du rassemblement des scouts. Il évite aussi de parler ouvertement du déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima et du sommet Séoul-Washington-Tokyo, prévu vendredi prochain aux Etats-Unis.