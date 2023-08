COVID-19 : 99,2 % sud-Coréens auraient développé des anticorps

Photo : YONHAP News

99,2 % des sud-Coréens auraient développé des anticorps contre le COVID-19. C’est ce qui a été révélé dans la troisième étude publiée aujourd’hui par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Elle a été menée auprès de 9 798 individus, âgés de cinq ans et plus, du 27 mars au 15 avril.En détail. Le chiffre a légèrement augmenté par rapport aux deux précédentes analyses. A savoir 97,6 % en septembre 2022 et 98,6 % en décembre de la même année. Le taux d’anticorps induit par une infection au coronavirus était de 78,6 %, passant de 57,2 % en septembre à 70 % trois mois plus tard. Cela signifie que huit sud-Coréens sur dix ont été déjà contaminés par le coronavirus et détiennent toujours un anticorps. La part des cas positifs non diagnostiqués serait, quant à elle, de 19,1 %. Le chiffre est proche de ceux des deux premières enquêtes, soit 19,4 et 18,5 %.La KDCA estime que le taux d’anticorps contre le COVID-19 se maintenait élevé grâce à la vaccination et aux infections. Avant d’ajouter qu’après l’apparition du variant Omicron, la part des cas graves et le taux de mortalité avaient baissé.