Le nombre de victimes liées aux fortes chaleurs, cet été, devient préoccupant. D’après l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), il a cumulé à 1 984 avant-hier. C’est 1,5 fois de plus comparé à l’an dernier. Et rien que dans la journée de lundi, on a compté 106 nouveaux cas.Selon les tranches d’âge, les plus de 65 ans viennent en tête. Avec 31,3 %. Arrivent ensuite les quinquagénaires, les quadragénaires et enfin les trentenaires.