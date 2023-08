Electricité : la facture devrait s’alourdir encore en août

Photo : KBS News

La demande d’électricité d’hier a été similaire à celle de lundi où le chiffre a atteint son pic pour cet été. Le typhon Khanun, qui se déplace actuellement en direction du nord, devrait abaisser la température en Corée du Sud, mais la facture d’électricité pèsera lourdement sur la population.Un petit café avec moins de dix chaises a, par exemple, payé en juillet plus de 600 000 wons, l’équivalent de 415 euros, d'électricité. Il s’agit d’un bond de 30 % par rapport à l’an dernier. Lee Geum-soon, la propriétaire du café, a expliqué au micro de la KBS ne pouvoir s’empêcher d’allumer la climatisation dans cette chaleur étouffante. Elle craint déjà de voir sa facture augmenter en août.Les tarifs d’électricité ont progressé de 28,5 wons le kWh depuis l’été 2022. Par conséquent, les petits commerçants et industriels devraient payer en cette saison estivale environ 350 000 wons, soit 242 euros, en cas d’utilisation moyenne d’électricité. Il s’agit d’un bond de 17 % par rapport à l’an dernier.Il en est de même pour les foyers. Un ménage de quatre personnes, qui allume un climatiseur en moyenne 9,7 heures par jour, devrait payer 80 000 à 145 000 wons, ou 55 à 100 euros, selon l’efficacité énergétique de son appareil. Il est à noter que, si la consommation d’électricité dépasse la barre des 450 kWh, le tarif de base augmente de 5 700 wons, soit 4 euros, et la tarification progressive met en place une indexation du prix du kWh sur la consommation.Avertissement de spécialiste. Yoo Seung-hoon, le recteur du collège des études de créativité et de convergence de l’université nationale de technologie de Séoul, a rappelé la nécessité d’économiser l’électricité pour ne pas dépasser ce seuil donc des 450 kWh.