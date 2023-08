Grâce spéciale : une liste de candidats établie à l’occasion du jour de la Libération

Photo : YONHAP News

Une réunion s’est tenue ce matin pour sélectionner les bénéficiaires de la grâce spéciale à l’occasion du jour de la Libération, le 15 août.La commission en charge du choix des individus à gracier est composée du ministre de la Justice Han Dong-hoon, et trois autres personnes de son ministère, ainsi que cinq membres extérieurs. Elle doit dresser d’abord une liste des candidats et la soumet à l’approbation du président de la République. La liste sera adoptée définitivement en conseil des ministres.Certains prévoient que plusieurs personnes du milieu économique en bénéficieront. En effet, des personnalités, qui étaient impliqués dans le scandale de corruption à l’époque de l’ex-dirigeante Park Geun-hye, ont été mentionnées comme de potentiels candidats.Quant au monde politique, l’ex-conseiller présidentiel Ahn Jong-beom et Kim Jong, ancien deuxième vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme devraient être amnistiés.