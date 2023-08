Typhon Khanun : évacuation préventive de plus de 10 000 personnes

Photo : KBS News

Le typhon Khanun continue de se diriger vers le nord et devrait traverser aujourd'hui la péninsule coréenne. Tout le pays est sur le qui-vive.Selon le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), pas moins de 10 300 habitants issus de onze régions ont quitté leur domicile pour se mettre à l'abri dans des centres communaux ou des maisons de repos pour personnes âgées.Aucune perte humaine ni matérielle n'a été signalée jusqu'ici. L'accès à 389 routes et 252 parkings riverains a été interdit tout comme celui aux parcs nationaux. Le sixième typhon de l’année a également affecté le transport aérien et maritime. A 6h ce matin, 337 vols ont été annulés dans quatorze aéroports et 128 navires de passagers empruntant 98 routes maritimes, représentant l’ensemble du transport maritime du pays, sont restés au port.L’avertissement contre les glissements de terrain et celui contre les pannes des télécommunications ont été relevés d'un cran. Et, l'alerte de « crise » est au niveau maximal depuis mardi dernier.De son côté, le Bureau présidentiel de Yongsan a lancé avant-hier le système de travail d’urgence pour répondre au cyclone. 28 000 fonctionnaires des collectivités locales seront prêts à réagir. Le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol, revenu de ses vacances officielles, a reçu des rapports sur les mesures de réponse à Khanun de la part du CDSCHQ, avant de demander de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour prévenir toutes pertes humaines.