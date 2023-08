La Chine prête à relancer les voyages de groupes en Corée du Sud

La Chine semble s’apprêter à autoriser de nouveau les voyages de groupes de ses ressortissants vers la Corée du Sud, comme elle l’avait déjà fait vers une soixantaine de pays au début de l’année. Si tel est le cas, les groupes de touristes de l’empire du Milieu seront de retour au pays du Matin clair pour la première fois depuis plus de trois ans.De fait, Pékin avait interdit, en janvier 2020, ses citoyens, de sortir de son territoire, au nom de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Avant de relancer les voyages de groupes à destination d’une vingtaine de pays, en février dernier et de 40 autres le mois suivant. Mais la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ne figuraient pas sur ces listes.Dans ce contexte, le géant asiatique aurait récemment informé son ambassade à Séoul de son intention d’y réinscrire bientôt ces trois nations.La chaîne nippone TV Asahi a quant à elle précisé que la Chine annoncerait cette mesure dans le courant de la semaine.En juin dernier, quelque 168 000 visiteurs chinois ont foulé le sol sud-coréen, soit seulement un tiers par rapport à quatre ans plus tôt.On a d’ailleurs appris qu’une compagnie aérienne chinoise avait déjà conçu une brochure pour annoncer le recrutement, à partir de ce samedi, des touristes souhaitant aller dans le sud de la péninsule. Et les agences de voyage sud-coréennes, elles aussi, se frottent les mains.Les autorités de l’empire du Milieu ont par ailleurs décidé de simplifier une des procédures nécessaires pour l’entrée des sud-Coréens sur leur territoire. La prise de leurs empreintes ne sera plus obligatoire pour le visa chinois dès aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’année.