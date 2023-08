25e Jamboree Scout Mondial : les programmes d'aujourd'hui se déroulent tous en intérieur

Photo : YONHAP News

Avec l'arrivée du puissant typhon Khanun, tous les programmes d'aujourd'hui prévus pour les participants au 25 Jamboree Scout Mondial seront organisés en intérieur. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lors du briefing.Lee Sang-min a également souligné que les patrouilles renforcées des environs des sites accueillant les scouts étaient effectuées par des organismes compétents issus des collectivités locales, de la police ou du centre de lutte contre les incendies.Concernant la cérémonie de clôture et le concert de K-pop prévus demain soir à Séoul, le ministre a rassuré que le typhon aurait déjà quitté le pays avant ces événements. Avant d'ajouter que seules de faibles précipitations, sans grandes répercussions pour le déroulement du show final, pourraient avoir lieu.Selon Lee, toutes les mesures de sécurité seront toutefois prises pour éviter les éventuels accidents tels que la chute des enceintes et autres dispositifs sonores en raison des vents violents. En revanche, si le pays est toujours sous l'influence du typhon, le concert devra être annulé.