25e Jamboree Scout Mondial : la municipalité de Séoul organise les événements culturels en intérieur

Photo : YONHAP News

Face à l'arrivée du typhon Khanun, la ville de Séoul a annulé les programmes en extérieur prévus aujourd'hui pour les participants du 25e Jamboree Scout Mondial.Les événements du jour seront donc tous tenus en intérieur. Au Dongdaemun Design Plaza (DDP) notamment. Ce complexe multiculturel situé dans le quartier du même nom proposera une visite exclusive, destinée aux scouts, sur le parcours historique et architectural des environs.L'édifice conçu par Zaha Hadid, une grande architecte irako-britannique, abritera également des programmes d'expérience organisés au « B the B », un emplacement de promotion des soins de beauté et de la mode. L'analyse de la peau par l'intelligence artificielle ou l'impression de tatouages seront aussi proposées aux scouts.Le LoL Park, où se déroule régulièrement le championnat professionnel sud-coréen du fameux jeu vidéo League of Legends, sera ouvert à partir d'aujourd'hui aux jeunes qui ont dû quitter Saemangeum jusqu'au 13 août.Le S-Plex Center, situé à Sangam, le quartier où se trouve le stade de la Coupe du monde de Séoul, ouvrira également ses portes aux éclaireurs du monde entier. A noter que ce stade accueillera d'ailleurs demain soir la cérémonie de clôture du Jamboree accompagné d’un concert de K-pop. Il s'agit d'un complexe multifonction, où se trouvent des studios de production musicale et audiovisuelle et une arène de compétition de sports électroniques.Divers programmes sur la culture traditionnelle sont également prévus, avec une visite notamment du Musée du kimchi, un mets traditionnel coréen composé de légume fermenté et épicé, et des ateliers du nœud ou de la broderie coréens.Côté contemporain, les scouts pourront suivre des cours de chorégraphie proposés par YGX, l'académie de danse K-pop gérée par l’agence de promotion YG Entertainment.Ce n’est pas tout. Des musées d'art et d'histoire de la capitale tout comme l'Hôtel de Ville organiseront eux aussi des programmes de visites pour les participants du Jamboree.Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 500 scouts ont pris part au « Welcome to Seoul Dance Night » tenu sur la place de Gwanghwamun et à un concert au parc du fleuve Han sur l'île de Yeouido. De plus, une excursion à Namsan, un mont situé au centre de Séoul, a eu lieu hier soir avec un trajet reliant un village de « hanok », maison traditionnelle coréenne, à la tour Namsan.Les programmes de demain seront décidés en fonction de l’état du typhon Khanun.